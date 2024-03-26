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النائب السعودي: 6 آلاف أجنبي مسجون في الأردن يكلفون الدولة 50 مليون دينار سنوياً

3/26/2024 6:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد النائب محمد السعودي، أن هناك 6 آلاف أجنبي في السجون الأردنية، يكلّفون الدولة 50 مليون دينار سنويا.


وطالب السعودي، خلال جلسة النواب، لمناقشة مشروع قانون العفو العام، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالتوضيح حول هؤلاء الأجانب والوافدين الذين تصرف عليهم الدولة.


واحتج على تقنين الحكومة للعفو العام، مطالبا بشمول القضايا التي فيها مصالحة.

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