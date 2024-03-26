النائب السعودي: 6 آلاف أجنبي مسجون في الأردن يكلفون الدولة 50 مليون دينار سنوياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد النائب محمد السعودي، أن هناك 6 آلاف أجنبي في السجون الأردنية، يكلّفون الدولة 50 مليون دينار سنويا.
وطالب السعودي، خلال جلسة النواب، لمناقشة مشروع قانون العفو العام، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالتوضيح حول هؤلاء الأجانب والوافدين الذين تصرف عليهم الدولة.
واحتج على تقنين الحكومة للعفو العام، مطالبا بشمول القضايا التي فيها مصالحة.
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