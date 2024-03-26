وفاة 4 أطفال حرقاً بسبب شاحن محمول في الهند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي 4 أطفال في الهند خلال حريق اشتعل بسبب شاحن هاتف محمول، بعدما انتقلت النيران إلى سرير في غرفتهم.



وكان ماس كهربائي قد نتج، عن الشاحن بمنزل أسرة الضحايا في ولاية أتر برادش شمالي الهند، ما أدى إلى إصابة الأطفال بحروق شديدة ووفاتهم لاحقاً.



وهرع بابيتا وجوني، والدا الأطفال، إلى الغرفة لإنقاذهم حيث كانوا نائمين، الأمر الذي تسبب في إصابتهما بحروق، وأُدخلا المستشفى بحسب بيان للشرطة الهندية.

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