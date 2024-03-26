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افطار خيري في مركز زها الثقافي بالرصيفة

3/26/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إنطلاقاً من مسؤولية مركز زها الثقافي في تنمية وتعزيز الشراكة المجتمعية أقيم في مركز زها الثقافي بالرصيفة حفل إفطار رمضاني لـ 150 طفل من الأيتام وعائلاتهم بالتشارك والتعاون مع مبادرة آدم لتنمية المجتمع المحلي .

حيث اشتمل الحفل على العديد من الفعاليات والفقرات المتنوعة والألعاب والمسابقات الدينية والثقافية والرسم على الوجوه وتوزيع الجوائز والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء رمضانية مميزة .






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