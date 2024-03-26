افطار خيري في مركز زها الثقافي بالرصيفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
إنطلاقاً من مسؤولية مركز زها الثقافي في تنمية وتعزيز الشراكة المجتمعية أقيم في مركز زها الثقافي بالرصيفة حفل إفطار رمضاني لـ 150 طفل من الأيتام وعائلاتهم بالتشارك والتعاون مع مبادرة آدم لتنمية المجتمع المحلي .
حيث اشتمل الحفل على العديد من الفعاليات والفقرات المتنوعة والألعاب والمسابقات الدينية والثقافية والرسم على الوجوه وتوزيع الجوائز والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء رمضانية مميزة .
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