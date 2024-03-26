الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية شملت 30 فلسطينيا.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال من عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، مما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 450 شهيدا ونحو 4750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
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