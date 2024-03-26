“الشراكة والإنقاذ” يطالب بالإفراج عن“موقوفي الرابية” وكنس سفارة الاحتلال

MENAFN - Amman Net) دان حزب الشراكة والانقاذ اعتقال عشرات الناشطين منذ يوم أمس الأحد ومساء اليوم الاثنين من محيط سفارة العدو الصهيوني المجرم، إضافة إلى إطلاق عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم قبل ذلك، مما تسبب في إلحاق الأذى بالعديد منهم.

وقال الحزب في بيانه الذي وصل“البوصلة”: إن ما يمارسه الشباب الأحرار من وقفات احتجاجية بالقرب من سفارة العدو هو التعبير الأصدق عن إرادة الشعب الأردني الرافض لحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها النازيون الصهاينة ضد أهلنا في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، فما يحصل اليوم من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الصامد لم يشهد له العالم مثيلا في التاريخ، وسط صمت دولي شامل، وعجز مخز لكافة المنظمات المعنية بالاغاثة وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنّ هذا الكيان أصبح بممارساته الإجرامية معزولا ومحتقرا من جميع الأحرار في العالم، وسيزداد عزلة خلال الفترة القادمة بعد رفضه قرار مجلس الأمن الذي صدر الليلة، والذي كشف عن حقيقة هذا الكيان المتمرد على كافة الأعراف الإنسانية، والمصمم على مواصلة القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني، وإن حماية سفارته، ومنع وصول الأحرار للاحتجاج أمامها غير مبرر في ظل مواصلة الجرائم التي يرتكبها العدو في فلسطين، واقتحام المستشفيات وقتل المرضى والنازحين داخلها، واستهداف الأطباء وطواقم الاسعاف.

وشدد الحزب على أنّ هذه التطورات تتطلب من الحكومة وأجهزتها مراجعة سلوكها المستهجن بحق أبناء الوطن الأحرار، والاستجابة لمطالبهم بكنس سفارة الاحتلال من العاصمة الاردنية عمان، والتوقف عن الاعتقالات ما دام العمل سلميا وفي حدود الدستور والقانون، ونطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الأحداث في فلسطين، والانسجام مع الموقف المعلن للأردن في إدانة السلوك الصهيوني العنصري والوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاصب.