“الشراكة والإنقاذ” يطالب بالإفراج عن“موقوفي الرابية” وكنس سفارة الاحتلال

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- Amman Net) دان حزب الشراكة والانقاذ اعتقال عشرات الناشطين منذ يوم أمس الأحد ومساء اليوم الاثنين من محيط سفارة العدو الصهيوني المجرم، إضافة إلى إطلاق عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم قبل ذلك، مما تسبب في إلحاق الأذى بالعديد منهم.
وقال الحزب في بيانه الذي وصل“البوصلة”: إن ما يمارسه الشباب الأحرار من وقفات احتجاجية بالقرب من سفارة العدو هو التعبير الأصدق عن إرادة الشعب الأردني الرافض لحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها النازيون الصهاينة ضد أهلنا في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، فما يحصل اليوم من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الصامد لم يشهد له العالم مثيلا في التاريخ، وسط صمت دولي شامل، وعجز مخز لكافة المنظمات المعنية بالاغاثة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنّ هذا الكيان أصبح بممارساته الإجرامية معزولا ومحتقرا من جميع الأحرار في العالم، وسيزداد عزلة خلال الفترة القادمة بعد رفضه قرار مجلس الأمن الذي صدر الليلة، والذي كشف عن حقيقة هذا الكيان المتمرد على كافة الأعراف الإنسانية، والمصمم على مواصلة القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني، وإن حماية سفارته، ومنع وصول الأحرار للاحتجاج أمامها غير مبرر في ظل مواصلة الجرائم التي يرتكبها العدو في فلسطين، واقتحام المستشفيات وقتل المرضى والنازحين داخلها، واستهداف الأطباء وطواقم الاسعاف.
وشدد الحزب على أنّ هذه التطورات تتطلب من الحكومة وأجهزتها مراجعة سلوكها المستهجن بحق أبناء الوطن الأحرار، والاستجابة لمطالبهم بكنس سفارة الاحتلال من العاصمة الاردنية عمان، والتوقف عن الاعتقالات ما دام العمل سلميا وفي حدود الدستور والقانون، ونطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية الأحداث في فلسطين، والانسجام مع الموقف المعلن للأردن في إدانة السلوك الصهيوني العنصري والوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاصب.
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