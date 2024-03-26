الاحتلال يقتحم قراوة بني حسان برفقة جرافتين عسكريتين
التاريخ
3/26/2024 6:10:42 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) سلفيت/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت ترافقها جرافتين عسكريتين.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واتجهت إلى المنطقة الغربية الشمالية من البلدة.
يتبع..
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