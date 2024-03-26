الوفد الاسرائيلي يغادر الدوحة.. انهيار المفاوضات في الدوحة جراء رفض الوفد الفلسطيني المطالب الاسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network ) الدوحة/PNN-ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي كان قد بقي في العاصمة القطرية لمواصلة المحادثات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بموجب اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، غادر الدوحة وعاد إلى تل أبيب، مشيرة إلى“وصول المفاوضات إلى طريق مسدود”.
ومطلع الأسبوع الجاري، عاد كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض (رئيسي الموساد، دافيد برنياع، والشاباك، رونين بار، وممثل الجيش، نيتسان ألون) من العاصمة القطرية، بانتظار رد حركة حماس على مقترح أميركي لتسوية مسألة النسبة بين عدد الأسرى الإسرائيلي والفلسطينيين الذين ستم تبادلهم، في ظل عدم إحراز تقدم باتجاه حل النقاط الخلافية الرئيسية.
وكانت عودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض مؤشرا على تعثر المحادثات التي كانت قد انطلقت في العاصمة القطرية، علما بأن الملفات العالقة تمثل ملفات مركزية مثل عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، وعدد الأسرى الذين ستشملهم صفقة التبادل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والتزام إسرائيلي بإنهاء الحرب.
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