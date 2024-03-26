الوفد الاسرائيلي يغادر الدوحة.. انهيار المفاوضات في الدوحة جراء رفض الوفد الفلسطيني المطالب الاسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN-ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي كان قد بقي في العاصمة القطرية لمواصلة المحادثات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بموجب اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، غادر الدوحة وعاد إلى تل أبيب، مشيرة إلى“وصول المفاوضات إلى طريق مسدود”.

ومطلع الأسبوع الجاري، عاد كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض (رئيسي الموساد، دافيد برنياع، والشاباك، رونين بار، وممثل الجيش، نيتسان ألون) من العاصمة القطرية، بانتظار رد حركة حماس على مقترح أميركي لتسوية مسألة النسبة بين عدد الأسرى الإسرائيلي والفلسطينيين الذين ستم تبادلهم، في ظل عدم إحراز تقدم باتجاه حل النقاط الخلافية الرئيسية.

وكانت عودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض مؤشرا على تعثر المحادثات التي كانت قد انطلقت في العاصمة القطرية، علما بأن الملفات العالقة تمثل ملفات مركزية مثل عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، وعدد الأسرى الذين ستشملهم صفقة التبادل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والتزام إسرائيلي بإنهاء الحرب.