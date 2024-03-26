تونس ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network ) تونس/PNN- رحبت تونس، بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ودعت تونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، إلى ضرورة احترام هذا القرار وتنفيذه فورا ودون شروط واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تسريع نسق ونطاق دخول المساعدات الإنسانية لصالح الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حدّ للحصار الجائر المفروض عليه.
وشددت على أن الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضعان المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى يستردّ حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
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