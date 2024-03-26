تونس ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تونس/PNN- رحبت تونس، بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ودعت تونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، إلى ضرورة احترام هذا القرار وتنفيذه فورا ودون شروط واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تسريع نسق ونطاق دخول المساعدات الإنسانية لصالح الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حدّ للحصار الجائر المفروض عليه.

وشددت على أن الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضعان المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى يستردّ حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.