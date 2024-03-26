وضع حجر أساس «ون ريفر بوينت» في دبي بـ 1.2 مليار درهم

أعلنت شركتا «دتكو» و«إلينغتون العقارية» عن وضع حجر الأساس لمشروعهما السكني الفاخر «ون ريفر بوينت» بقيمة 1.2 مليار درهم، على الواجهة البحرية في منطقة الخليج التجاري بدبي، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2027.

ويتألف مشروع «ون ريفر بوينت» من 295 شقة استوديو وشققاً سكنية بغرفة نوم واحدة أو اثنتين، أو ثلاث غرف، ومنازل بنتهاوس تضم ثلاث أو أربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبلكس فاخرة من أربع غرف ومزودة بحمامات سباحة خاصة. وتتميز جميع الوحدات السكنية في المشروع بإطلالات بانورامية على أبرز معالم دبي.

ويضم المشروع مسبحين على غرار مسابح المنتجعات على طراز «إنفينيتي»، ومسبح أطفال، واستوديو للياقة البدنية مع تجهيزات تسلق للبالغين، بالإضافة إلى استوديو يوغا مع مدرب افتراضي على شاشة العرض. وهناك مناطق لعب مخصصة للأطفال، ومنطقة مخصصة لتسلية الحيوانات الأليفة والعناية بنظافتها، وتراسات مفتوحة بإطلالات على قناة دبي المائية إلى جانب منطقة مخصصة للشواء على السطح، ونادٍ حصري. وسيوفر المشروع كذلك العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات ومحلات البيع بالتجزئة المطلة على قناة دبي المائية.

وقال نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دتكو»: «يسهم وضع حجر الأساس لمشروع (ون ريفر بوينت) في تعزيز التزام (دتكو) الاستراتيجي بتطوير محفظتنا العقارية بالتعاون مع (إلينغتون العقارية)، ويأتي المشروع منسجماً مع هدف أعمالنا المتمثل في تقديم مساكن متطورة وعالية القيمة في مواقع رئيسية، مثل الخليج التجاري».

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة «إلينغتون العقارية»: «يعد وضع حجر الأساس لمشروع (ون ريفر بوينت) بمثابة شهادة حية على التزام (إلينغتون) الراسخ بتصميم أنماط الحياة العصرية الراقية».

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