«مبادلة» تستثمر في «أفانس» للخدمات المالية بالهند

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن استثمارها في شركة «أفانس» للخدمات المالية المحدودة؛ وهي شركة مالية هندية غير مصرفية، متطورة تكنولوجياً وتركّز على خدمات التعليم. وكانت مبادلة قد قادت جولة تمويل لصالح الشركة من خلال شركة «أفيندوس بي إي إنفستمنت أدفايزرز برايفت ليمتد»، عبر الصندوق الثاني لأفيندوس فيوتشر ليدرز. وسيمكّن هذا التمويل الشركةَ من تعزيز مكانتها في قطاع تمويل التعليم سريع التطور، مع التركيز على توفير تجارب مميزة للعملاء وتحقيق نمو مربح ومستدام.

ويعد هذا الاستثمار الأول لمبادلة في قطاع الخدمات المالية في الهند في مجال تمويل التعليم، وهو جزء من خطة الشركة لمضاعفة نطاق تواجدها في آسيا بحلول عام 2030.

وتعتبر «أفانس» ثاني أكبر شركة مالية غير مصرفية في الهند في مجال تمويل التعليم. وقد حققت الشركة خلال مسيرتها التي امتدت لعقد من الزمان، الأحلام والتطلعات الأكاديمية لمختلف الطلاب على مستوى الهند، كما ساهمت جهود الشركة في تعزيز النمو وتوفير رأس المال للمؤسسات التعليمية. وقد بلغت قيمة أصول الشركة في ديسمبر 2023 حوالي 5.5 مليارات درهم.

وقال لوكا موليناري، رئيس قسم آسيا والخدمات المالية في مبادلة: «تعد أفانس شركة رائدة وراسخة، وسوف تواصل مسيرتها الرامية لتمكين الأجيال الشابة في الهند ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، ويسعدنا أن نتشارك مع أميت وفريق إدارة الشركة، إلى جانب العديد من المؤسسات الأخرى المميزة مثل واربورغ بينكوس، وكيدارا كابيتال وأي أف سي، ونحن نتطلع باهتمام لتعزيز نمو أعمالنا في تلك المنطقة».

وقال ناريندرا أوستاوال، العضو المنتدب ورئيس شركة «واربورغ بينكوس» في الهند: «لقد أصبحت شركة أفانس، بفضل رؤيتها وتوجهاتها الرامية لإتاحة فرص التعليم في الهند، واحدة من شركات تمويل التعليم الرائدة في الهند. وباعتبارنا مستثمرين نسعى لنمو طويل الأمد، فإننا ملتزمون بدعم أميت وفريق عمله في سعيهم لمواصلة توسيع نطاق الشركة، وهو الالتزام الذي كان أساس شراكتنا. ويسعدنا أن نتعاون أيضاً مع شركة مبادلة للاستثمار، للعمل معاً من أجل مواصلة دعم أفانس لتحقيق أهدافها طويلة المدى».

وقال أميت جيناد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أفانس» للخدمات المالية: «نرحب بمستثمرينا الاستراتيجيين الجدد، الذين يتشاركون معنا في النهج والرؤية لتعزيز قطاع تمويل التعليم في الهند. كما نقدّر أيضاً الدعم المستمر من مساهمينا الحاليين واربورغ بينكوس وكيدارا كابيتال ومؤسسة التمويل الدولية، فهم يدركون جيداً التأثير الكبير لجعل تمويل التعليم متاحاً وبأسعار معقولة، كما يثقون بعلامتنا التجارية وإيماننا الراسخ بأن كل طالب يستحق أن يحصل على فرصة التعليم المناسبة، ولا يجب حرمان أي طالب من هذا الأمر بسبب نقص التمويل، بعيداً عن الطبقة الاجتماعية أو الخلفية المالية للشخص. وسوف يمكننا رأس المال هذا من تعزيز تواجد علامتنا التجارية، ودمج الحلول الرقمية والابتكار لتحقيق المزيد من التأثير ضمن نطاق الخدمات التي نقدمها، علاوة على تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين وأصحاب المصلحة».

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