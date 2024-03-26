مدرب منتخب الإمارات يحذّر: اليمن يرغب في التعويض

نبّه باولو بينتو، مدرب منتخبنا الإماراتي، من أهداف خصمه في رابع جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

فعلى أرضية "استاد الأمير سعود بن جلوي" في مدينة الخُبر السعودية، من المقرر أن يتجدد اللقاء بين منتخبنا الإماراتي وشقيقه اليمني.

وكان الأبيض قد حقق فوزا معقدا على نسور سبأ بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، والتي احتضنها "استاد آل نهيان" في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي.

ويهيمن منتخبنا الإماراتي على صدارة المجموعة الثامنة بـ9 نقاطٍ في جعبته، بينما توقّف رصيد المنتخب اليمني عند 3 نقاطٍ في المركز الثالث.

وأكد بينتو، "اللاعبون في قمة الجاهزية لتحقيق المطلوب، وهو الانتصار فقط ولا غير".

وأكمل الدولي البرتغالي السابق خلال الفترة الممتدة ما بين 1992 و2022، "وثقتي بهم كبيرةٌ من أجل تخطي هذه المباراة الصعبة".

وحذّر المدرب السابق لمنتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية من أن المنتخب اليمني "يرغب في تعويض خسارته في المباراة الماضية".

واختتم بينتو تصريحاته المقتضبة منوها، "سنلعب بدورنا من أجل الانتصار، وانتزاع النقاط الثلاث، ومواصلة صدارة المجموعة".

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