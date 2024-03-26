مدرب منتخب الإمارات يحذّر: اليمن يرغب في التعويض

(MENAFN
- Al-Bayan)
نبّه باولو بينتو، مدرب منتخبنا الإماراتي، من أهداف خصمه في رابع جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
فعلى أرضية "استاد الأمير سعود بن جلوي" في مدينة الخُبر السعودية، من المقرر أن يتجدد اللقاء بين منتخبنا الإماراتي وشقيقه اليمني.
وكان الأبيض قد حقق فوزا معقدا على نسور سبأ بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، والتي احتضنها "استاد آل نهيان" في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي.
ويهيمن منتخبنا الإماراتي على صدارة المجموعة الثامنة بـ9 نقاطٍ في جعبته، بينما توقّف رصيد المنتخب اليمني عند 3 نقاطٍ في المركز الثالث.
وأكد بينتو، "اللاعبون في قمة الجاهزية لتحقيق المطلوب، وهو الانتصار فقط ولا غير".
وأكمل الدولي البرتغالي السابق خلال الفترة الممتدة ما بين 1992 و2022، "وثقتي بهم كبيرةٌ من أجل تخطي هذه المباراة الصعبة".
وحذّر المدرب السابق لمنتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية من أن المنتخب اليمني "يرغب في تعويض خسارته في المباراة الماضية".
واختتم بينتو تصريحاته المقتضبة منوها، "سنلعب بدورنا من أجل الانتصار، وانتزاع النقاط الثلاث، ومواصلة صدارة المجموعة".
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