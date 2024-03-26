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منتخب الإمارات يواجه اليمن في إياب التصفيات الآسيوية المشتركة

3/26/2024 5:22:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يلتقي مساء اليوم الثلاثاء منتخبنا الوطني الإمارات، مع نظيره اليمني على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمنطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية، ضمن إياب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة، التي يتصدرها الأبيض بالعلامة الكاملة، 9 نقاط من 3 مباريات.

واختتم منتخب الإمارات تحضيراته للمواجهة بأداء حصة تدريبية على ملعب المباراة تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين، أمس الإثنين، وشمل المران الأخير التركيز على أسلوب اللعب الذي سيتم تنفيذه خلال المباراة، التي تأتي بعد أيام قليلة من مواجهة الذهاب التي أقيمت في العاصمة أبوظبي وانتهت لمصلحة منتخبنا بهدفين لهدف.

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