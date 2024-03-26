أمازون تعلن رصد أكثر من 7 ملايين سلعة مقلدة خلال العام الماضي

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون رصد وحذف أكثر من 7 ملايين سلعة مقلدة على منصتها في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي.

وقال دارميش ميتا نائب رئيس أمازون إنه منذ بدء وحدة مكافحة جريمة التقليد لديها فحص المنتجات المعروضة على منصاتها "لاحقت أكثر من 21 ألف طرف سيء من خلال التقاضي أو الإحالة الجنائية إلى سلطات إنفاذ القانون".

يذكر أن إجراءات مكافحة قرصنة المنتجات تتعلق بالبنود التي يتم عرضها خلال الدورة اللوجيستية لأكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم بالإضافة إلى الحالات التي تمكنت فيها أمازون من تقديم معلومات بشأن مستودعات الشركات التي تقلد المنتجات إلى الشركات والسلطات المعنية.

يذكر أن أمازون تبيع السلع لحساب نفسها، بالإضافة إلى السماح لمتاجر التجزئة الأخرى بعرض سلعها على منصتها، وغالبا ما يحاول المزورون استخدام هذه المنصة كقناة لترويج المنتجات المقلدة.

وقالت أمازون إن إجراءاتها ساهمت في ردع المزيفين عن محاولة إنشاء حسابات جديدة لبيع المنتجات المقلدة على منصتها.

وفي العام الماضي أوقفت الشركة الأمريكية العملاقة أكثر من 700 ألف مزور لإنشاء حسابات جديدة لبيع منتجات مقلدة، وأوقفتهم قبل أن يتمكنوا من عرض منتج واحد للبيع، بحسب ميهتا، مقابل 6 ملايين مزيف في 2020.

وفي أوروبا نجحت أمازون بالتعاون مع شركة صناعة السيارات الألمانية بي.إم.دبليو

في إقامة دعوى مدنية ناجحة أمام محكمة العلامات التجارية للاتحاد الأوروبي بمدينة أليكانتي الإسبانية لمنع بيع قطع غيار سيارات بي.إم.دبليو مقلدة.

وأصدرت المحكمة الأوروبية حكما بأن 4 مقيمين إسبان حاولوا بيع قطع غيار وكماليات مقلدة لسيارات بي.إم.دبليو عبر منصة أمازون وطالبت المزيفين بتدمير هذه السلع ودفع تعويض للمدعين.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز