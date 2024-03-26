«فيتش» تثبت تصنيف مصرف عجمان مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتّت «فيتش» تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل لمصرف عجمان عند «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف القدرة على الاستمرار عند «b+».

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف عجمان: «نفخر بحصولنا على تصنيف»BBB+«من «فيتش»، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة عالمياً، الأمر الذي يؤكد قوة مستقبلنا المالي وتوجهنا الاستراتيجي. لا يعكس هذا الاعتماد مرونتنا التشغيلية وممارساتنا الحكيمة في إدارة المخاطر فحسب، بل ويسلط الضوء على التزامنا بالمحافظة على أقصى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة المالية أيضاً. بينما نواصل شق طريقنا بين تعقيدات القطاع المالي، يحفزنا هذا الاعتماد ويشجعنا على الابتكار وتوسيع خدماتنا وتعزيز القيمة السهمية للمصرف. نحن ممتنون حيال دعم أصحاب المصلحة والهيئات الإماراتية المتواصل لنا بينما نركز على المساهمة في التنمية الاقتصادية للأمة وتحقيق النمو المستدام».

وتأتي تصنيفات قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات لمصرف عجمان مدفوعةً بالدعم المحتمل تقديمه من السلطات الإماراتية، عند الحاجة، على النحو الذي يعكسه تصنيف الدعم الحكومي المُعين للمصرف عند مستوى BBB+«»، أي أقل بدرجتَين من تصنيف «فيتش» للدعم الحكومي للمصارف ذات الأهمية النظامية محلياً في دولة الإمارات عند مستوى «a». ويبين تصنيف الدعم الحكومي المُعين لمصرف عجمان القدرة القوية لدولة الإمارات وسجلها الطويل في دعم النظام المصرفي، ويبين أيضاً الأهمية النظامية المنخفضة لمصرف عجمان بسبب صغر حصته السوقية.

وكانت الظروف التشغيلية للمصارف الإماراتية قوية في عام 2023، وتتوقع «فيتش» أن تظل قوية في عام 2024. كما تتوقع «فيتش» أن يتباطأ نمو الإقراض قليلاً في عام 2024 (إلى 5%؛ التسعة أشهر الأولى من عام 2023: 6.2%)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على الائتمان بعد التعافي من الوباء. وسيتم الحفاظ على متوسط المقاييس المالية القوية للقطاع إلى حد كبير في عام 2024.

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