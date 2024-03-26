«الإمارات الإسلامي» يكشف عن شعار خاص بالذكرى الـ20 لتأسيسه

يحتفي «الإمارات الإسلامي» هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، وبصفته الذراع المصرفية الإسلامية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، نجح «الإمارات الإسلامي» على مدار العشرين عاماً الماضية في إثبات مكانته كمصرف إسلامي رائد في دولة الإمارات، حيث يقدم خدماته لأكثر من 650 ألف متعامل عبر مختلف القطاعات المصرفية، واحتفاءً بهذا الإنجاز، كشف المصرف عن شعار خاص لاستخدامه في جميع أنشطة التواصل التي يقوم بها خلال عام الذكرى السنوية.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: «نجح (الإمارات الإسلامي) في ترسيخ مكانته بقوة كأحد المصارف الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، وباعتبارنا المصرف الإسلامي المفضل في الإمارات؛ فإننا نواصل لعب دور محوري في النهوض بقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الدولة، ونلتزم بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

وأضاف: «إننا متفائلون بالمستقبل الواعد الذي ينتظرنا فيما نواصل التعاون معاً لخدمة متعاملينا ومجتمعاتنا وأفراد هذه المجتمعات».

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «مع احتفالنا اليوم بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس مصرف الإمارات االإسلامي، نتأمل في رحلتنا الهادفة للنمو والابتكار والالتزام الراسخ بخدمة ودعم مجتمع دولة الإمارات. وقد حافظنا طوال العقدين الماضيين على التزامنا بتقديم خدمات مصرفية استثنائية، للمساهمة في ازدهار وتطور الدولة. ولم تكن إنجازاتنا لتتحقق لولا دعم القيادة الحكيمة لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، لذا نعرب عن امتناننا العميق لهم ولمتعاملينا وشركائنا وموظفينا على ثقتهم ودعمهم الكبيرين. وفيما نحتفل بهذا الإنجاز الكبير، فإننا نتطلع إلى استكمال إرثنا الحافل بالنجاحات خلال السنوات المقبلة ونؤكد من جديد التزامنا بتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات».

وباعتباره مؤسسة مالية إسلامية محلية، واصل «الإمارات الإسلامي» تمويل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في المنطقة. ومن خلال التركيز على تسريع وتيرة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنويعها، يدعم «الإمارات الإسلامي» رؤية الدولة لدعم تصنيفها في المؤشر العالمي لريادة الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.

الابتكار الرقمي

يواصل «الإمارات الإسلامي» ريادته الرقمية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال التزامه على المدى الطويل بتوفير أحدث الابتكارات المصرفية للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة. فبعد أن أصبح أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة يطلق جميع المحافظ الرئيسية الثلاث وهي: «Apple Pay» و«Google Pay» و«Samsung Pay»، أصبح أيضاً أول مصرف إسلامي في العالم يقدم الخدمات المصرفية عبر تطبيق «WhatsApp» للمتعاملين.

ويدعم «الإمارات الإسلامي» المتعاملين بعدد من المزايا المبتكرة في الخدمات المصرفية الرقمية، منها السحب النقدي دون استخدام البطاقة في أجهزة الصراف الآلي، وميزة «smart pass» لمزيد من الأمان، وتذكرة الانتظار عن بعد لمعاملات الفروع، مما يوفر راحة إضافية للمتعاملين. ويواصل المصرف استثماراته الاستراتيجية في مجال الحلول التكنولوجية التي بإمكانها أن تعزز وترفع مستوى المعاملات المصرفية التي يقدمها وتلك التي يعمل بها في مكاتبه وفروعه، وذلك بما يتماشى مع رحلة التحول الرقمي المستمرة التي تعهد بها.

نسبة التوطين

ويلتزم «الإمارات الإسلامي» تطوير المواهب الإماراتية عبر مختلف أقسامه. ويتمتع المصرف بأحد أعلى مستويات التوطين في القطاع المصرفي بالدولة، حيث تمثل نسبة التوطين 36% من إجمالي عدد الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يستمر المصرف بتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز المشاركة الإماراتية في الأدوار القيادية داخل المؤسسة، ودعم سياسة التوطين لدى مصرف الإمارات المركزي.

وبصفته مصرفاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، يسعى «الإمارات الإسلامي» لتعزيز رفاهية المجتمع من خلال تعزيز خلق الثروات بشكل عادلٍ ومتساوٍ وبناء اقتصاد مزدهر.

كما يلتزم «الإمارات الإسلامي» بترسيخ قيم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ثقافته وعملياته الأساسية، وهو ما يتجلى من خلال التقدم الذي أحرزه بمجال خفض الانبعاثات وجهود تحقيق المساواة بين الجنسين. ويلتزم «الإمارات الإسلامي» أيضاً بطموحات التنمية الوطنية والإقليمية، وكذلك بتحقيق الأهداف الدولية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والحد من تأثير المصرف البيئي بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

ويعد «الإمارات الإسلامي» جزءاً من إطار التمويل المستدام لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني والذي يسمح بإصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل المشاريع والتي تتيح إمكانية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغير المناخي.

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