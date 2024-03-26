«أبوظبي العالمي» يطلق حوافز لضم الشركات في جزيرة الريم

اختتم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، مؤخراً سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الشركات الموجودة على جزيرة الريم. وركز الحوار على جمع مختلف الآراء حول المتطلبات والتحديات التي تواجهها هذه الشركات، وبناء على المعلومات والرؤى التي تم الحصول عليها من هذه الشركات، أعلن سوق أبوظبي العالمي عن مبادرته الجديدة للحوافز، والمصممة خصيصاً لصالح الشركات القائمة على جزيرة الريم والتي تعمل في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة، حيث تهدف المبادرة إلى دعم هذه الشركات أثناء مرحلة نقل ترخيصها من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إلى سوق أبوظبي العالمي.

وبموجب مبادرة الحوافز هذه، ستكون الشركات المؤهلة الموجودة على جزيرة الريم معفاة من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي حتى تاريخ 31 أكتوبر 2024. وتهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى ضمان انتقال سلس، وتمكين الشركات من مواصلة أعمالها من دون أي ضغوط مالية إضافية خلال هذه الفترة.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «نسعى إلى ضمان انتقال سلس للشركات المتواجدة على جزيرة الريم كأولوية قصوى لسوق أبوظبي العالمي. وقد أدت هذه الاجتماعات إلى توصلنا لرؤية توافقية أثمرت عن إطلاق هذه المبادرة الجديدة للحوافز، والتي تهدف إلى دعم الشركات العاملة خارج القطاع المالي وشركات قطاع التجزئة الموجودة على جزيرة الريم من الحصول على رخصة تجارية من سوق أبوظبي العالمي دون تحمل الرسوم المرتبطة بها.

وسيساعد ذلك في التخفيف من الاضطرابات المحتملة التي قد تواجهها هذه الشركات عند الانتقال من ترخيص»اقتصادية أبوظبي«إلى ترخيص سوق أبوظبي العالمي، مما يسهّل لها الانضمام بسرعة والبدء في العمل ضمن نطاق اختصاص السوق.»

وحث سوق أبوظبي العالمي جميع الشركات من خارج القطاع المالي، والشركات العاملة في قطاع التجزئة على جزيرة الريم، على المسارعة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية.

وتعكس المبادرة التزام سوق أبوظبي العالمي بتقديم بيئة داعمة وصديقة للأعمال في أبوظبي، والمساهمة في تحفيز النمو المستدام ودعم الاقتصاد المحلي. ومن خلال هذه الحوافز، يهدف سوق أبوظبي العالمي إلى إعادة تأكيد دوره كمحفز لنجاح الأعمال والابتكار في المنطقة.

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