بيع كامل مساحة منصة تكنولوجيا السفر بسوق السفر العربي 2024

أعلن سوق السفر العربي 2024 عن بيع كامل مساحة منصة تكنولوجيا السفر محققة نمواً بنسبة 56٪ على أساس سنوي، حيث يستضيف معرض سوق السفر العربي 2024 أكثر من 100 عارض في مجال تكنولوجيا السفر في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

وستكون مساحة منصة تكنولوجيا السفر (Travel Tech Stage) التي تم بيعها بالكامل في معرض سوق السفر العربي 2024 أكبر بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي مع زيادة في عدد العارضين المشاركين هذا العام بنسبة 33%، وذلك بفضل الطلب غير المسبوق من الشركات التي تتطلع إلى عرض ابتكاراتها أمام جمهور عالمي واسع.

وستستضيف منصة مستقبل سوق السفر العربي برعاية شركة سيبر، والمعروفة سابقاً باسم منصة تكنولوجيا السفر، أكثر من 100 متحدث خبير من مختلف أنحاء صناعة السفر والسياحة العالمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الابتكارات المتطورة المصممة لتحسين الكفاءة والربحية داخل القطاع، حيث سيستكشف المندوبون كيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدفع التحسينات عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الدفع والتطوير المهني وإمكانية الوصول والاستدامة والمزيد غيرها.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «يسعدني أنا وزملائي أن نقدم منصة مستقبل سوق السفر العربي الجديدة، والتي ستستفيد من مستويات الابتكار المتزايدة باستمرار التي تشهدها صناعتنا مع البناء على النجاح الطويل الأمد الذي حققته عروض تكنولوجيا السفر الخاصة بنا».

وبلغت قيمة سوق تكنولوجيا السفر العالمية 9.4 مليارات دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 21 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقاً لشركة Allied Market Research، حيث ستستضيف منصة مستقبل سوق السفر العربي مجموعة مختارة من العروض التقديمية والجلسات المصممة خصيصاً لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في هذا القطاع.

وتشمل هذه الجلسات كلاً من: التنقل في المستقبل: تنبؤات مستقبلية، والقدرات الاستراتيجية وآثار الذكاء الاصطناعي في الأعمال، ووضع المسافر أولاً مع الذكاء الاصطناعي وإطلاق قيمة السفر: تسخير التكنولوجيا لتعزيز رحلات المسافرين، والتي سيتم انعقادها بالتعاون مع أماديوس.

وسيشهد معرض هذا العام عودة مسابقة الشركات الناشئة ATM Start-up Pitch Battle، والتي ستقام بالتعاون مع شركة انطلاق، حيث ستشهد النسخة الثالثة من المسابقة انتقال عدد من الشركات الناشئة الواعدة في المنطقة إلى مرحلة المستقبل لعرض مجموعة من الحلول المبتكرة والتي من المحتمل أن تلعب دوراً حاسماً في تغيير مستقبل الصناعة أمام نخبة من أبرز الحكام الخبراء.

ويخطط العديد من العارضين في مجال تكنولوجيا السفر أيضاً للمشاركة في مجالات أخرى من معرض سوق السفر العربي 2024، حيث سترعى شركة التكنولوجيا العملاقة هواوي، جلسة بعنوان: الاستفادة من الطفرة السياحية المتوقعة في الصين التي ستنعقد على المسرح العالمي لسوق السفر العربي.

وتشمل قائمة العارضين كلاً من: هوتيل بيدز، تي بي أو دوت كوم، ويب بيدز، شركة مونلاين للسفر والتجارة، تريب دوت كوم، هيتريب وفيرتيل تكنولوجيز، بالإضافة إلى العلامات التجارية العائدة للمشاركة في المعرض مثل: ترافيلبورت، مجموعة ترافيل بوك، هوتيل رانر، جي تي بي دي إس، آي تريب، تكنو هيفن، كواد لابز، كوفر جينيس، فلاي توداي، ترافيزي، مالتي رايزن، سيتي ترافيل دي أم سي سي، إيلوجنز.

وأضافت كورتيس: «مع اشتراك مزيج مثالي من الشركات الناشئة الطموحة والعلامات التجارية الراسخة، فإن مساحة منصة تكنولوجيا السفر لهذا العام تتوافق تماماً مع موضوع سوق السفر العربي 2024،»تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال«.

وسيتضمن معرض سوق السفر العربي 2024 أيضاً جائزة»أفضل استخدام للتكنولوجيا«ضمن جوائز العارضين السنوية لأول مرة، حيث سيتم تقييم العارضين حول كيفية ومدى تبنيهم للتكنولوجيا ونشرها في منصاتهم.

وتماشياً مع موضوعه»تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال، ستستضيف النسخة الحادية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي مرة أخرى صناع السياسات وقادة الصناعة ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات وتحديد الابتكارات التي يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي، حيث سيسلط المعرض القادم الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء، وتعزيز الكفاءات، وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

وشهدت النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي في مايو 2023 حضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر، مسجلين رقماً قياسياً جديداً للمعرض، حيث استقطب المعرض أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، مما يوفر منصة عالمية مثالية للكشف عن تعهد سوق السفر العربي بتحقيق صافي صفر من الانبعاثات.

وسينعقد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.





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