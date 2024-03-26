أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 438 ألفاً و160 جندياً

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 438 ألفا و160 جنديا، بينهم 770 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6893 دبابة، منها 6 دبابات أمس الاثنين، و13207 مركبات قتالية مدرعة و10904 نظام مدفعية و1019 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و727 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8553 طائرة مسيرة، و2014 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14498 من المركبات وخزانات الوقود، و1789 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.





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