دعاء يخشع له القلب في شهر رمضان المبارك

اللهم يا من بيده ناصيتي، يا عليماً بذلي ومسكنتي، مُن عليّ بحسن اجابتك، واغفر لي زلتي، فإنك خلقت عبادك لعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يارب نصبت وجهي، ومددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، ولا تقطع من فضلك رجائي، اللهم يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، وارحم من رأسماله الرجاء، وسلاحه البكاء.

اللهم تقبل صيامنا واغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.

سبحانك اللهم أنت العلي العظيم، وأنا العبد البائس الفقير، وأنت الغني الحميد، وأنا العبد الذليل، امنن بغناك على فقري، وبحلمك على جهلي، وبقوتك على ضعفي، يا قوي يا عزيز.

اللهم اغفر لي واهدني، وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا سألك به السائلون أعطيتهم، وإذا دعاك به الداعون أجبتهم، وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم، وإذا دعاك به المضطرون أنقذتهم، فإني أسألك وأستغفرك بذلك الاسم العزيز العظيم، لذنوب لا يغفرها غيرك، وقد ضاقت عليّ الأرض بما رحبت، وضاقت عليّ الحيل، لا ملجأ ولا ملتجأ إلا إليك، فها أنا ذا بين يديك، قد أصبحت وأمسيت خاطئا مذنبا ذليلا محتاجا إليك، ولا أجد لذنبي غافرا غيرك، ولا لكسري جابرا سواك، فرجائي أن تعجل لي الفرج من عندك، وأنا في أتم نعمة وأعظم عافية.

اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز، ولا إلى الناس فأضيع، ولا تخيبني وأنا أرجوك، ولا تعذبني وأنا أدعوك.

اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تأتي بالسقم، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل بالفناء، واغفر لي الذنوب التي تجلب الشقاء.

اللهم اسألك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية والاتكال.



