غداً صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس الجاري، غداً الأربعاء، بقيمة إجمالية تبلغ (766,457,286.56) درهم، بزيادة قدرها (76,680,386) درهما عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (689,776,900.32) درهم.
ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (47,940) مستفيداً، بزيادة قدرها (1,525) عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (46,415) مستفيداً.
وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.
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