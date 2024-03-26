ألمانيا تعتزم تنفيذ إجراء اضطراري خلال منافسات يورو 2024

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إجراء عمليات تفتيش مؤقتة على جميع الحدود الألمانية خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، التي تستضيفها البلاد هذا الصيف.

وصرحت فيزر لصحيفة "رينيتش بوست" الإقليمية الألمانية اليوم الثلاثاء: "سننفذ ضوابط حدودية مؤقتة على جميع الحدود الألمانية خلال البطولة من أجل منع مرتكبي أعمال العنف المحتملين من دخول البلاد".

ويبدو هذا الإجراء ضروريًا من أجل توفير أفضل حماية ممكنة لهذا الحدث الكروي الدولي الكبير.

وينصب التركيز على حماية البلاد ضد هجمات المتطرفين والمشاغبين وغيرهم من مرتكبي أعمال العنف، فضلاً عن تأمين الشبكات الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية، حيث شددت فيزر: "نحن نركز بشكل خاص على هذه التهديدات الحالية".

وتنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 14 يوليو المقبل.

وفي عام 2006، علقت ألمانيا مؤقتًا اتفاقًا أوروبيًا يقضي بإلغاء الضوابط الداخلية على الحدود قبل وأثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها آنذاك.

كانت فيزر ألمحت بالفعل في الأيام الأخيرة إلى أنها تفكر في فرض ضوابط على الحدود خلال البطولة القارية.

وفي منتصف فبراير الماضي، مددت وزيرة الداخلية الألمانية إجراءات المراقبة على الحدود البرية مع بولندا، وجمهورية التشيك، وسويسرا حتى منتصف يونيو، في محاولة لوقف المهربين والهجرة غير الشرعية.

وتمتلك جميع البلدان الأربعة عضوية منطقة شنجن لحرية الحركة، ما يعني أنه لا توجد عادة ضوابط حدودية منتظمة ولا توجد سوى عمليات تفتيش عشوائية تتم بشكل محدود للغاية.

ورغم ذلك، استخدمت ألمانيا مرارا سلطات مؤقتة لتشديد الرقابة على الحدود في السنوات الأخيرة للسيطرة على تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأعيد فرض عمليات تفتيش حدودية مماثلة على طول حدود ألمانيا مع النمسا عام 2015 وما زالت سارية حتى الآن.

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