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فيديو .. انهيار أجزاء من جسر في بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة به

3/26/2024 5:22:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الشرطة اليوم الثلاثاء أن إجزاء من جسر كي في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية انهارت وسط احتمالات بسقوط عمال في النهر بعد تقارير إعلامية عن اصطدام سفينة شحن بالجسر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله ثلاثة كيلومترات لم يتضح بعد.

وكتبت هيئة النقل بولاية ماريلاند في منشور على إكس "أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي. وجاري إعادة توجيه حركة المرور".

ولم تستجب شرطة بالتيمور ولا إدارة الإطفاء بالمدينة لطلبات للتعليق.


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