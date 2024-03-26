فيديو .. انهيار أجزاء من جسر في بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة به

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الشرطة اليوم الثلاثاء أن إجزاء من جسر كي في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية انهارت وسط احتمالات بسقوط عمال في النهر بعد تقارير إعلامية عن اصطدام سفينة شحن بالجسر.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله ثلاثة كيلومترات لم يتضح بعد.
وكتبت هيئة النقل بولاية ماريلاند في منشور على إكس "أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي. وجاري إعادة توجيه حركة المرور".
ولم تستجب شرطة بالتيمور ولا إدارة الإطفاء بالمدينة لطلبات للتعليق.
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