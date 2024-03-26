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انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في كانون الثاني

3/26/2024 5:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، وصولا إلى 256 مليون دينار، مقارنة مع 303 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تراجع الفاتورة النفطية للمملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 15.5%.


وبلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في شهر كانون الثاني للعام الحالي، نحو 47 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


وأسهم تراجع الفاتورة النفطية في انخفاض قيمة مستوردات المملكة في شهر كانون الثاني لهذا العام بنسبة 19.7% ما انعكس إيجابا على انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 33.7%.


وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 83 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 81 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" نحو 39 مليون دينار، وديزل "سولار" بنحو 48 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 2 مليون، و الكاز بنحو 3 ملايين دينار.

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