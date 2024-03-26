الحرب على غزة: غارات مكثفة على الشمال وشهداء بقصف على رفح

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصفه المدفعي والجوي لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 172، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتجدد القصف الإسرائيلي وإطلاق النار على مناطق شمال القطاع، واستهدف القصف مدينة بيت حانون، ومنطقة بيت لاهيا، فيما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مدينة دير البلح، وقصفت منزلا لعائلة الحميدي في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي وسط القطاع.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على مدينة رفح، حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال إثر غارة على منزل يؤوي نازحين، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا قرب ملعب النجوم بمنطقة مصبح شمال رفح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

ووسع الجيش الإسرائيلي حربه ضد القطاع الصحي والمستشفيات في القطاع، حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف القوات الإسرائيلية في محيط مجمع الشفاء الطبي، بينما تنكل القوات بالمرضى والجرحى والكوادر الطبية داخل المستشفى.