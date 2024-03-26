تخللتها إصابة بالرصاص الحي.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة بلدات ومخيمات أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وسط اندلاع مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة للمخيم، وفجرت قوات الاحتلال مركبة في بلدة المزارع وعارورة جنوب خط نابلس رام الله.

وأعلن الهلال الأحمر إصابة شاب برصاص حي بالقدم جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين لؤي تركمان وحمزة سمودي خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين.

وفي محافظات الجنوب اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة دورا قضاء الخليل، وداهمت العديد من منازل الفلسطينيين واعتقلت 3 شبان.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين في دورا، ونفذت عمليات تفتيش وتخريب واعتداء، واعتقلت ثلاثة شبان، عرف منهم الشاب عايش أحمد عوض،

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ جمال داغر من بلدة مزارع النوباني قضاء رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد أمجد طقاطقة من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم.

وفي رام الله نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الجلزون شمال رام الله، عرف منهم: سعيد نخلة، وياسر بطبنجي، وخالد الغزاوي، وحمدان الغزاوي، ومحمد الغزاوي، ومهند أحمد غوانمة، ونصار الطيراوي، والحاج أبو رمزي عياش، وثائر وجدي صافي ومحمد فادي زيد.



