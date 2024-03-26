مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية جلبون

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- اندلعت، اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شرق جنين .

وأفادت مصادر محلية وأمنية، أن جيش الاحتلال اقتحم قرية جلبون وداهم الحي الغربي فيها ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين دون وقوع أي إصابات.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وعرابة جنوب غرب جنين وداهمت عددا من الأحياء في البلدتين وشنت حملة تمشيط دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .



