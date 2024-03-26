مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية جلبون

(MENAFN
- Palestine News Network ) جنين/PNN- اندلعت، اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شرق جنين .
وأفادت مصادر محلية وأمنية، أن جيش الاحتلال اقتحم قرية جلبون وداهم الحي الغربي فيها ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين دون وقوع أي إصابات.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وعرابة جنوب غرب جنين وداهمت عددا من الأحياء في البلدتين وشنت حملة تمشيط دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .
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