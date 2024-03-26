ارتكبت خطأ كبيرا.. ترامب يحث إسرائيل على وقف الحرب في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإسرائيليين من أنهم يفقدون الدعم الدولي للحرب في غزة، مجددا دعوته إلى إنهائها.

وقال ترامب في مقابلة الاثنين مع صحيفة "يسرائيل هيوم":

"عليكم إنهاء الحرب.. يجب أن تنجزوا الأمر.. يجب أن تنتهوا منها".

وأضاف ترامب أن "على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنها

تخسر الكثير من العالم، وتخسر الكثير من الدعم، وعليها أن تنتهي، وعليها أن تنجز المهمة. كما عليها أن تصل إلى السلام، وأن تعيش حياة طبيعية هي والجميع".

وقال ترامب إنه كان سيرد على هجوم حماس في 7 أكتوبر "بنفس الطريقة" التي ردت بها إسرائيل، لكنه أعرب عن قلقه بشأن مشهد الحرب التي أدت فيها الضربات الإسرائيلية إلى تدمير جزء كبير من غزة.

وعزا ترامب ارتفاع منسوب معاداة السامية في الولايات المتحدة، إلى صور الدمار في غزة بسبب الحرب المستمرة، وقال: "لا ينبغي للجيش الإسرائيلي الاستمرار في نشر لقطات لضرباته".

وقال ترامب "إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا جدا من خلال نشر هذه الصور الفظيعة".

كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب هجوم حماس، وادعى أن الهجوم وقع "لأنهم لا يحترمونه"، وقال إن "حماس لم تكن لتنفذ هذا الهجوم أبدا لو كنت هناك. لأنهم كانوا يعلمون أنه ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى مساء أمس الاثنين أول قرار له منذ بدء الحرب في غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

المصدر: إسرائيل هيوم+ تايمز أوف إسرائيل



