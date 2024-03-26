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جيش الاحتلال يعترف بإصابة 31 جندي في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية

3/26/2024 5:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأقر جيش الاحتلال بإصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 1509 منهم خلال العملية البرية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيان صادر عنه، أمس الاثنين، عن إصابة عسكريين اثنين في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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