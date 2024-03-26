جيش الاحتلال يعترف بإصابة 31 جندي في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN-أعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأقر جيش الاحتلال بإصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 1509 منهم خلال العملية البرية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيان صادر عنه، أمس الاثنين، عن إصابة عسكريين اثنين في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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