أطباء بلا حدود: الوضع الصحي في غزة كارثي ومشاهد الجثث مرعبة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دق الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير، ناقوس الخطر إزاء الوضع الصحي والإنساني في شمال غزة، قائلًا إن الأحوال الإنسانية في القطاع وصلت إلى مرحلة سيئة يصعب وصفها.

جاء ذلك في حديث أدلى به لوكيير،

عقب جولة ميدانية أجراها في قطاع غزة، حيث اطلع على الأوضاع ووقف شاهدًا على الهجمات المكثفة والحصار الذي تتعرض له المنطقة.

وذكر لوكيير أنه خلال إقامته في غزة، زار العديد من المستشفيات التي يعمل فيها أطباء وموظفو رعاية صحية يتبعون لمنظمة أطباء بلا حدود.

ولفت إلى أنه زار المستشفى الإندونيسي الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه كان مليئًا بالمرضى والمصابين.

وقال لوكيير إنه زار أيضا مستشفى شهداء الأقصى وسط من قطاع غزة، عقب ليلة شهدت قصفًا عنيفًا استهدف المنطقة المحيطة به.

وبيّن أن المستشفى كان يبذل جهودًا استثنائية لتقديم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى في ظل ظروف صعبة للغاية.

وفي وصفه لهول ما شهده من فظائع في القطاع، قال لوكيير:“شكلت الجثث بمشرحة مستشفى شهداء الأقصى مشهدا مرعبا حقا”.

وأضاف:“أثناء التنقل في المستشفى، على المرء أن يكون حذرا للغاية كي لا يدوس على المرضى والمصابين الذين يفترشون الأرض بما في ذلك الممرات”.

وأكمل أن“المستشفى ممتلئ تمامًا، والأطباء يعملون على توفير الخدمات الطبية وفق أولوية الحالة، إنه وضع رهيب”.

لا نظام صحي في غزة

وبشأن القطاع الصحي الذي كان من الأكثر تضررا جراء الحرب الإسرائيلية، أكد لوكيير أن الوضع الصحي في غزة“كارثي”، مشددا على أنه“لم يعد هناك نظام صحي في غزة يمكن الحديث عنه”.

ولفت إلى أن المستشفيات التي زارها خلال وجوده في القطاع كانت“ممتلئة بالمرضى والجرحى بشكل لا يصدق”.

وبيّن لوكيير أن الأطباء وموظفي الرعاية الصحية في مستشفيات القطاع“يعملون على إعطاء الأولوية للحالات الحرجة والخطيرة”.

وقال إن بعض الفرق الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود قامت بعدة زيارات إلى شمال غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر، مشيرا إلى أن“محيط المستشفى تم تدميره بالكامل”.

إنزال المساعدات جوا“ليس نجاحا”

تطرق لوكيير في حديثه إلى أن العديد من المنظمات، بما في ذلك أطباء بلا حدود، تحاول تقديم الخدمات الميدانية لسكان القطاع.

ولفت إلى أن أطباء بلا حدود تثق بالجهود التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا”، وأن هذه الوكالة تشكل العمود الفقري لجهود الدعم وتوفير المساعدات الإنسانية في غزة.

وأشار لوكيير إلى أن جميع المنظمات في غزة تعمل على توفير المساعدات الإنسانية“بقدر ما تستطيع”.

وقال:“جميعنا نعمل في بيئة صعبة وظروف غير مستقرة، لا يمكننا توفير سوى جزء صغير مما هو مطلوب من حيث الخدمات الطبية والغذاء والوقود والمياه التي تشتد الحاجة إليها”.

لوكيير ذكر أن عملية إيصال وتوزيع المساعدات إلى قطاع غزة تجابه بتحديات كبيرة، واعتبر أن إسقاط المساعدات جوًّا على قطاع غزة“ليس قصة نجاح، إنما تعبر عن فشل المجتمع الدولي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع” برا.

وأكّد أيضًا أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى المنطقة بكمية كافية ونوعية جيدة، معتبرا أن التقارير الأخيرة عن الجوع في غزة ليست مفاجئة.

وزاد:“رأيت النساء والأطفال يعانون بشكل واضح، خاصة من سوء التغذية، هذا حقيقي، وسكان غزة غير معتادين على الوضع المتعلق بسوء التغذية، ولهذا السبب يتعين علينا إعادة تدريب موظفينا ليكونوا قادرين على علاج الأطفال والنساء والرجال الذين يعانون سوء التغذية”.

وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وتواجه دولة الاحتلال اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام“التجويع” سلاحًا في غزة، بما يرقى إلى مستوى“جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.

وفي محاولة لتدارك الأزمة، تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوًّا على مناطق شمالي القطاع، إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

اجتياح رفح سيتسبب بتداعيات كارثية

لوكيير ذكّر بأن الغرض من الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار“قضية ارتكاب إبادة جماعية”، والتي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، كان“منع وقوع وفيات” و”تقديم مساعدات إنسانية” لسكان القطاع.

وأضاف أن وقف القتل العشوائي للناس وإيصال المساعدات كانا من بين الإجراءات الاحترازية المتخذة، مؤكدا أن القيود وعراقيل الاحتلال لا تزال مستمرة.

وشدد لوكيير على أن أي هجوم بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيتسبب بـ”تداعيات كارثية”، خاصة أن المنطقة تشهد كثافة سكانية مرتفعة للغاية.

الاناضول

