إسرائيل تقدم ضمانات بشأن استخدام الأسلحة الأميركية وأعضاء بالكونغرس يحذرون

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قالت الولايات المتحدة الأميركية إنه لا دليل لديها على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني بعدما قدّمت حليفتها ضمانات بشأن أوجه استخدام أسلحة أميركية، على الرغم من توجيه أعضاء في الكونغرس انتقادات حادة بهذا الصدد.

وأعطت إدارة الرئيس جو بايدن في الشهر الماضي توجيهات لبلدان تتلقى مساعدات عسكرية أميركية بتوفير ضمانات "ذات صدقية وموثوقية" بالتزامها بقوانين حقوق الإنسان، وذلك على خلفية هواجس متّصلة بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إسرائيل و6 دول أخرى تتلقى مساعدات عسكرية أميركية هي كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا، قدّمت ضمانات مكتوبة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين "في كل حالة، قدّم هذه الضمانات مسؤول رفيع ذو صدقية في الحكومة الشريكة يتمتع بالقدرة والسلطة لاتّخاذ قرارات والتعهّد بالتزامات متّصلة بالقضايا التي هي في صلب الضمانات".

وأضاف ميلر أن الإدارة الأميركية، وفقا للتوجيهات المعروفة باسم "مذكرة الأمن القومي-20′′، ستقدّم تقريرا للكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار المقبل.

وقال المتحدث "لم نخلص إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني، سواء في ما يتعلّق بإدارة الحرب أو في ما يتعلّق بتوفير المساعدات الإنسانية".

وكان 17 سيناتورا قد حضّوا إدارة بايدن على عدم اعتبار ضمانات إسرائيل، على الفور، ذات صدقية، مشدّدين على أن المساعدة الأمنية الأميركية "يجب أن تستخدم لتعزيز مصالحنا وقيمنا".

وجاء في رسالة وجّهها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن شملت قائمة موقّعيها تيم كاين وديك داربن وبيرني ساندرز أن تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في غزة "يفيد بكل وضوح بأن حكومة بنيامين نتنياهو لا تبذل الجهود الكافية لإتاحة وصول المساعدات إلى أشخاص يتضوّرون جوعا ويتملّكهم اليأس في غزة".

وأضافت الرسالة "نتيجة لذلك، نعتقد أنه سيكون غير متّسق مع نص (مذكرة الأمن القومي-20) وروحها اعتبار أن الضمانات التي توفّرها حكومة نتنياهو تلبي معيار الموثوقية والصدقية في الوقت الراهن".

والولايات المتحدة أكبر داعم عسكري ودبلوماسي لإسرائيل، وأظهر بحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن 69% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة تأتي من شركات أميركية، لكن نتنياهو أعرب عن غضبه الاثنين إزاء عدم استخدام واشنطن حق الفيتو لمنع تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية