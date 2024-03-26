هيئة البث الإسرائيلية: امتناع واشنطن عن استخدام حق الفيتو بمثابة ورقة صفراء

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن بمثابة ورقة صفراء تعكس الانتقادات الأميركية المتزايدة لإسرائيل.
وتبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، إذ أحجمت الولايات المتحدة -الداعم الرئيسي لتل أبيب- عن استخدام الفيتو هذه المرة.
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