هيئة البث الإسرائيلية: امتناع واشنطن عن استخدام حق الفيتو بمثابة ورقة صفراء

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن بمثابة ورقة صفراء تعكس الانتقادات الأميركية المتزايدة لإسرائيل.

وتبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، إذ أحجمت الولايات المتحدة -الداعم الرئيسي لتل أبيب- عن استخدام الفيتو هذه المرة.