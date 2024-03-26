مقررة للأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال“إبادة” عدة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN- أكدت مقررة الامم المتحدة الخاصة للاراضي الفلسطينية أن“هناك أسبابا منطقية” للقول إن اسرائيل ارتكبت العديد من“اعمال الابادة”، وذلك في تقرير نشر الاثنين، لافتة ايضا الى“تطهير عرقي”.

وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه، اليوم الثلاثاء، الى مجلس حقوق الانسان في جنيف إن“الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الاسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.

وفي التقرير الذي عنوانه“تشريح عملية ابادة”، خلصت الخبيرة الى“وجود اسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بان اعمال ابادة” ارتكبت“بحق الفلسطينيين في غزة”.

وفي خلاصاتها ايضا، عددت المقررة ثلاثة انواع من اعمال الابادة:“قتل افراد في المجموعة، الحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية او العقلية لافراد المجموعة، واخضاع المجموعة في شكل متعمد الى ظروف معيشية من شأنها ان تؤدي الى تدمير جسدي كامل او جزئي”.

والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال ابادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الابادة والحماية منها.

واعلن ممثلو اسرائيل لدى الامم المتحدة في جنيف“رفضهم الكامل للتقرير”، واعتبروا في بيان انه يشكل جزءا“من حملة تهدف الى تقويض النظام نفسه للدولة اليهودية”.

واضافت البانيزي ان“حرب اسرائيل هي ضد حماس، وليست ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وردّاً على تقرير البانيزي، أكّد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الإثنين أنّه ليست لدى الولايات المتّحدة“أيّ أسباب للاعتقاد” بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.

وأعلنت اسرائيل في 12 شباط/فبراير انها منعت البانيزي من دخول اراضيها بعد تصريحات ادلت بها عن هجوم السابع من تشرين الاول/اكتوبر، اعتبرتها السلطات الاسرائيلية“معادية للسامية”.

واكدت البانيزي ايضا في تقريرها أن“صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم الى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الاسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة الى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين اسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي الى الاستنتاج أن أوامر الاجلاء والمناطق الامنية استخدمت ادوات لتنفيذ أبادة وصولا الى تطهير عرقي”.

وتابع التقرير“تمت الموافقة على أعمال الابادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب ابادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار”.

واتهمت المقرّرة اسرائيل بانها تعاملت مع“مجموعة برمتها” والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها“ارهابية” او“تدعم الارهاب”، و”حولت بذلك الجميع الى هدف او الى اضرار جانبية”.

واكدت البانيزي في تقريرها ان“الابادة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة اضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون”.