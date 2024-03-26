Tuesday, 26 March 2024 01:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عيار 21 و18 .. أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

3/26/2024 5:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب في الأردن من عيار 21 اليوم الثلاثاء عند 43.7 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 41.9 ديناراً للشراء منهم.
بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 39 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 35.5 ديناراً للشراء منهم.
ووصلت الأونصة الآن الى نحو 2174 دولارا في التداولات العالمية .





MENAFN26032024000208011052ID1108021523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث