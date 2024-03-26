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النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العفو العام 2024 - فيديو

3/26/2024 5:09:39 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024


وأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمال جلسة اليوم، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.



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