النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العفو العام 2024 - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024
وأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمال جلسة اليوم، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
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