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علكة تكشف القاتل بعد 44 عاماً على الجريمة في أمريكا

3/26/2024 5:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة دين روبرت بليمبتون (60 عاماً)، الأسبوع الماضي، بتهمة القتل من الدرجة الأولى و4 تهم بالقتل من الدرجة الثانية، في الجريمة التي وقعت سنة 1980 وأودت بحياة باربرا تاكر، التي كانت طالبة في كلية ماونت هود المجتمعية، وفقاً لبيان صحفي صادر عن المدعي العام لمقاطعة مولتنوماه.


وقال ممثلو الادعاء، إن الحمض النووي الذي تم العثور عليه في قطعة من علكة بصقها بليمبتون في أثناء مراقبته قبل أكثر من 3 أعوام، أسهمت في اعتقاله وحل لغز الجريمة. وجاء في البيان، أن تاكر التي كانت تبلغ من العمر 19 عاماً، ((تعرضت للاختطاف والاعتداء والضرب حتى الموت)).

وقال مكتب المدعي العام، إن بليمبتون لا يزال محتجزاً بمقاطعة مولتنوماه. وفي 1980، تم اكتشاف جثة تاكر بالقرب من ساحة انتظار السيارات من قبل الطلاب الذين كانوا في طريقهم إلى الفصل الدراسي في الكلية. واكتشف المحققون تطابق الحمض النووي المأخوذ من العلكة مع مسحات تشريح الجثة، ليتم القبض على القاتل.

البيان

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