اختتام مشروع التنمية العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن(UNDP) مساء أمس، حفلا ختاميا لمشروع "العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد لمدينة عمان (SURE)"، الذي نفذه خلال السنوات الخمس الماضية بكلفة إجمالية بلغت 22 مليون دولار بمساهمة مباشرة وغير مباشرة من قبل الشركاء.وقدمت مسؤولة إدارة المشروع المهندسة دانة اللويسي، عرضا بينت خلاله أن المشروع نُفذ بالتعاون مع أمانة عمان وبشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة وتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF) ، حيث عمل المشروع على وضع نهج منتظم لمدينة عمان لتنفيذ أدوات معيارية ومحددة لقياس وإعداد تقارير عن تنمية المدينة الحضرية، وساهم في تشيكل نقطة تحول مهمة في التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنمية المستدامة ومكافحة آثار التغير المناخي.

وأضافت أن المشروع قام بعدة تدابير لتخفيف آثار التغير المناخي وأنتج مبادرات وتدخلات استراتيجية ساندت وثيقة السياسة الوطنية للتغير المناخي التي تحدد رؤية الأردن المستقبلية نحو دولة منخفضة الكربون، ووثيقة المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) لتقليل غازات الاحتباس الحراري والوفاء بالالتزامات الوطنية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وبينت أنه من خلال المشروع تم إطلاق منصة المرصد الحضري لبيانات مدينة عمّان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، حيث تقوم المنصة في إعداد سياسات التنمية الحضرية والعمرانية، وتطوير الخدمات البلدية، وإعداد خطة العمل المناخي الثانية لمدينة عمان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتحت إشراف شبكة مدن C40 وعدد من المؤسسات الرسمية، التي شكلت نموذجا مميزا للتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية نحو إنشاء مدينة مستدامة ومزدهرة قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي من خلال اتباع نهج أكثر توازناً لمعالجة التكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث.