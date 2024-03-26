الدغمي: الحكومة ضيقت من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النائب عبد الكريم الدغمي، إن الحكومة ضيّقت من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام ولم تتوسع فيه بالشكل المطلوب.
وأضاف الدغمي، خلال عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، أنه تم توقيع مذكرة من أكثر من 30 نائباً تطالب بالتوسع في الجرائم المشمولة بالعفو.
ونوه إلى أنه يجب أن يتناول مشروع قانون العفو العام 2024 الجرائم التي شملها العفو عام 2019 وعام 2011، وخاصة جرائم الشروع بالقتل التي اسقط فيها الحق الشخصي.
MENAFN26032024000208011052ID1108021518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.