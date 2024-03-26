Tuesday, 26 March 2024 01:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدغمي: الحكومة ضيقت من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام 2024

3/26/2024 5:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النائب عبد الكريم الدغمي، إن الحكومة ضيّقت من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام ولم تتوسع فيه بالشكل المطلوب.
وأضاف الدغمي، خلال عقد مجلس النواب جلسة لمناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، أنه تم توقيع مذكرة من أكثر من 30 نائباً تطالب بالتوسع في الجرائم المشمولة بالعفو.
ونوه إلى أنه يجب أن يتناول مشروع قانون العفو العام 2024 الجرائم التي شملها العفو عام 2019 وعام 2011، وخاصة جرائم الشروع بالقتل التي اسقط فيها الحق الشخصي.













MENAFN26032024000208011052ID1108021518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث