اكتشاف دلفين عملاق قديم في منطقة الأمازون

اكتشاف دلفين عملاق قديم في منطقة الأمازون
التاريخ
3/26/2024 5:09:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف علماء جامعة زيوريخ السويسرية نوعاً من الدلافين النهرية العملاقة في منطقة الأمازون التابعة لبيرو .
واكتشف فريق البحث بقايا متحجرة لأكبر دولفين نهري عاش في الأمازون قبل 16 مليون سنة.
روسيا اليوم
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