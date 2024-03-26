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اكتشاف دلفين عملاق قديم في منطقة الأمازون

3/26/2024 5:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف علماء جامعة زيوريخ السويسرية نوعاً من الدلافين النهرية العملاقة في منطقة الأمازون التابعة لبيرو .
واكتشف فريق البحث بقايا متحجرة لأكبر دولفين نهري عاش في الأمازون قبل 16 مليون سنة.

روسيا اليوم

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