مسلحون من جيش تحرير بلوشستان يهاجمون قاعدة بحرية جنوب غربي باكستان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مسلحون قاعدة بحرية جنوب غربي باكستان ما أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل، بينما قتلت قوات الأمن جميع المهاجمين الـ5، في هجوم تبنته جماعة "جيش تحرير بلوشستان".

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف "لقد نجونا من خسارة فادحة".

وأعلن متحدث باسم البحرية الباكستانية أن "المهاجمين الخمسة قتلوا بعدما حاولوا اقتحام القاعدة، كما أن جنديا من القوات شبه العسكرية قتل أيضا في الهجوم".

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان"، أبرز الجماعات الانفصالية في منطقة بلوشستان، مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت قوات الأمن الباسكتانية قتلت الأسبوع الفائت في 20 مارس، ما لا يقل عن 7 متمردين مسلحين هاجموا مباني في ميناء جوادر الاستراتيجي جنوب غربي البلاد والذي يشكل حجر الزاوية في مشروع صيني ضخم.

روسيا اليوم