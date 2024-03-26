مسلحون من جيش تحرير بلوشستان يهاجمون قاعدة بحرية جنوب غربي باكستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مسلحون قاعدة بحرية جنوب غربي باكستان ما أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل، بينما قتلت قوات الأمن جميع المهاجمين الـ5، في هجوم تبنته جماعة "جيش تحرير بلوشستان".
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف "لقد نجونا من خسارة فادحة".
وأعلن متحدث باسم البحرية الباكستانية أن "المهاجمين الخمسة قتلوا بعدما حاولوا اقتحام القاعدة، كما أن جنديا من القوات شبه العسكرية قتل أيضا في الهجوم".
وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان"، أبرز الجماعات الانفصالية في منطقة بلوشستان، مسؤوليتها عن الهجوم.
وكانت قوات الأمن الباسكتانية قتلت الأسبوع الفائت في 20 مارس، ما لا يقل عن 7 متمردين مسلحين هاجموا مباني في ميناء جوادر الاستراتيجي جنوب غربي البلاد والذي يشكل حجر الزاوية في مشروع صيني ضخم.
روسيا اليوم
MENAFN26032024000208011052ID1108021516
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.