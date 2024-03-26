النائب الزعبي: 250 ألف أردني ممنوعين من السفر منذ 40 عاماً بأمر من وزير المالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النائب فواز الزعبي، إنه يوجد 250 ألف أردني ممنوعين من السفر منذ 40 عاماً، بأمر من وزير المالية.
وبيّن أن السبب بالمنع أن عليهم أموال للدولة، مطالباً بأن تتجزأ القضايا المالية على كل شخص على حدا وليس أن يتم شمولهم جميعا بذات القضية.
وطالب الزعبي بأن يشمل مشروع قانون العفو العام 2024 القضايا التي حدث بها صلح عشائري وتم انقضاء نصف المدة من الحكم فيها.
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