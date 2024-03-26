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النائب الزعبي: 250 ألف أردني ممنوعين من السفر منذ 40 عاماً بأمر من وزير المالية

3/26/2024 5:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النائب فواز الزعبي، إنه يوجد 250 ألف أردني ممنوعين من السفر منذ 40 عاماً، بأمر من وزير المالية.


وبيّن أن السبب بالمنع أن عليهم أموال للدولة، مطالباً بأن تتجزأ القضايا المالية على كل شخص على حدا وليس أن يتم شمولهم جميعا بذات القضية.


وطالب الزعبي بأن يشمل مشروع قانون العفو العام 2024 القضايا التي حدث بها صلح عشائري وتم انقضاء نصف المدة من الحكم فيها.


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