Tuesday, 26 March 2024 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد شهداء غارة إسرائيلية على منزل برفح

3/26/2024 5:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يؤوي نازحين شمال رفح إلى 18 بينهم 9 أطفال.


كما أكد المراسل وقوع إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي على حي النصر شمال شرقي رفح.


ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات اجتياح رفح الذي تهدد به إسرائيل، حيث يوجد نحو 1.4 مليون نازح أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح إلى المنطقة بزعم أنها آمنة.


MENAFN26032024000208011052ID1108021514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث