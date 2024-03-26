ارتفاع عدد شهداء غارة إسرائيلية على منزل برفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يؤوي نازحين شمال رفح إلى 18 بينهم 9 أطفال.



كما أكد المراسل وقوع إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي على حي النصر شمال شرقي رفح.



ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات اجتياح رفح الذي تهدد به إسرائيل، حيث يوجد نحو 1.4 مليون نازح أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح إلى المنطقة بزعم أنها آمنة.

