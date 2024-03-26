ارتفاع عدد شهداء غارة إسرائيلية على منزل برفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يؤوي نازحين شمال رفح إلى 18 بينهم 9 أطفال.
كما أكد المراسل وقوع إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي على حي النصر شمال شرقي رفح.
ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات اجتياح رفح الذي تهدد به إسرائيل، حيث يوجد نحو 1.4 مليون نازح أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح إلى المنطقة بزعم أنها آمنة.
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