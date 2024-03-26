Tuesday, 26 March 2024 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سموتريتش: سوف ندخل رفح ونفكك كتائب حماس

3/26/2024 5:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "علاقتنا جيدة ووثيقة للغاية مع الولايات المتحدة وتعاوننا العسكري منذ بداية الحرب غير مسبوق."


وأضاف " سوف ندخل إلى رفح ونفكك كتائب حماس ولن نستسلم للضغوط الدولية".

MENAFN26032024000208011052ID1108021513

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث