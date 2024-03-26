سموتريتش: سوف ندخل رفح ونفكك كتائب حماس

سموتريتش: سوف ندخل رفح ونفكك كتائب حماس
التاريخ
3/26/2024 5:09:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "علاقتنا جيدة ووثيقة للغاية مع الولايات المتحدة وتعاوننا العسكري منذ بداية الحرب غير مسبوق."
وأضاف " سوف ندخل إلى رفح ونفكك كتائب حماس ولن نستسلم للضغوط الدولية".
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