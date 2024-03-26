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شريم تطالب شمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات والعبث بعدادات المياه في العفو العام

3/26/2024 5:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالبت النائب ميادة شريم خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام تحت القبة، اليوم الثلاثاء، أن يكون العفو موسعاً دون تقليص، وشمول أكبر عدد من القضايا التي فيها اسقاط للحق الشخصي.

وطلبت بشمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات، بشرط أن يكون للمرة الأولى وعدم ارتباط المتورطين بها مع عصابات اقليمية تؤثر على الأردن.


وطالبت بشمول قضايا العبث في عدادات المياه.


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