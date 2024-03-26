شريم تطالب شمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات والعبث بعدادات المياه في العفو العام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالبت النائب ميادة شريم خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام تحت القبة، اليوم الثلاثاء، أن يكون العفو موسعاً دون تقليص، وشمول أكبر عدد من القضايا التي فيها اسقاط للحق الشخصي.
وطلبت بشمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات، بشرط أن يكون للمرة الأولى وعدم ارتباط المتورطين بها مع عصابات اقليمية تؤثر على الأردن.
وطالبت بشمول قضايا العبث في عدادات المياه.
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