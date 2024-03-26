امين عام سلطة وادي الأردن : تطوير وتأمين وتحسين الخدمة للمزارعين أولوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة خلال لقاءه عدد كبير من مزارعي الاغوار ورؤساء وأعضاء جمعيات مستخدمي المياه يوم الاثنين في بيت الضيافة في دير علا بحضور مدير مشروع كفاءة المياه WEC التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID فرانك أوبريان ونائبه رانيا الزعبي ومحمد شعبان مدير مشروع الحوكمة والطلب ان الزراعة الوطنية وعلى رأسها المزارعين في رأس أولويات سلطة وادي الأردن للنهوض بالزراعة الأردنية والقدرة على الوصول الى الأسواق الخارجية وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتميكن المزارع الأردني من تحقيق أهدافه وغاياته .

وأشار المهندس الحيصة ان الحكومة تتعامل مع مطالب الاخوة المزارعين بأعلى درجات المسؤولية وتنال كل الاهتمام خاصة بعد تعزيز الادارة والكوادر في سلطة وادي الاردن وقد لمس المزارعين اثر ذلك حيث سيلمس المزارعون نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها إدارات سلطة وادي الأردن وكذلك سرعة الاستجابة بهدف التسهيل على الاخوة المزارعين وتمكينهم من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا مؤكدا حرص الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية بإيجاد الحلول الناجعة والفاعلة لكافة التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة .



وزاد امين عام سلطة وادي الأردن ان مشروع كفاءة المياه الذي يتم تنفيذه يهدف الى رفع كفاءة الري وتوفير الكلف وبناء قدرات فاعلة لمنتسبي جمعيات مستخدمي الري من خلال صقلهم بالخبرات والممارسات العملية لتوفير المياه والحد من الفاقد المائي وكذلك الارشاد الزراعي داخل المزرعة ، داعيا المزارعين للتعاون فيما يتعلق بمياه الري والابلاغ عن اية محاولات اعتداء عليها مما يضر بمصالحهم مؤكدا ان سلطة وادي الأردن مستمرة في تنفيذ حملات للتأكد من توفير المياه للجميع بعدالة ، منوها الى أهمية مؤازرة ومساندة جهود سلطة وادي الأردن في حملتها الهادفة لحماية مصادر مياه الري كونها تصب في مصالح المزارعين جميعا مؤكدا امتنانه للدعم الذي تلقاه وزارته وعامليها من غالبية الاخوة المزارعين .

وشدد على تعزيز كافة الجهود التي تقوم بها كوارد سلطة وادي الأردن واعتماد سياسة الباب المفتوح للتسهيل على المزارعين ومنتسبي الجمعيات مؤكدا ان الموسم المطري الحالي وبحمد الله مطمئن لتأمين احتياجات الزراعات المختلفة المتفق عليها مع الاخوة المزارعين والجمعيات مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلع به جمعيات مستخدمي المياه في إيجاد الحلول وبناء جسور التعاون مع المزارعين في تأمين احتياجات مياه الري والحد من الفاقد المائي متطلعا الى مزيد من الجهود التي تحقق تطلعات الجميع بالنهوض بالزراعة الأردنية الوطنية .

