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بن غفير: علينا اجتياح رفح الآن

3/26/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة معاريف عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه من الجيد أن بنيامين نتنياهو قرر عدم إرسال الوفد إلى واشنطن.


وأضاف " اتضح أن الانتظار كان خطأ فادحا وعلينا اجتياح رفح الآن."


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