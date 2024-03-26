بن غفير: علينا اجتياح رفح الآن

بن غفير: علينا اجتياح رفح الآن
التاريخ
3/26/2024 5:09:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة معاريف عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه من الجيد أن بنيامين نتنياهو قرر عدم إرسال الوفد إلى واشنطن.
وأضاف " اتضح أن الانتظار كان خطأ فادحا وعلينا اجتياح رفح الآن."
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