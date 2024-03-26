تذكرة بمبلغ كبير في مباراة النشامى وباكستان الثلاثاء

(MENAFN
- Amman Net) طرح اتحاد كرة القدم تذكرة خاصة تحمل اسم "سكاي بوكس"، بقيمة ألف دينار، لحضور مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الباكستاني، المقررة عند العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمان، ضمن منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.
وتتضمن هذه التذكرة غرفة مميزة فوق المنصة الرسمية، تكفي لثمانية أشخاص، مجهزة بأحدث وسائل الترفيه والضيافة ومقاعد مريحة، مما يمنح حضور المباراة تجربة ممتعة للمرتادين.
ويعتبر طرح هذه التجربة الأولى في المباريات التي تقام في عمان، وتهدف بشكل أساسي إلى دعم وتشجيع الحضور، خصوصًا من قبل الشخصيات الرياضية المعروفة أو المشجعين ذوي القدرة الشرائية العالية.
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