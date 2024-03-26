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تذكرة بمبلغ كبير في مباراة النشامى وباكستان الثلاثاء

3/26/2024 4:59:10 AM
(MENAFN- Amman Net) طرح اتحاد كرة القدم تذكرة خاصة تحمل اسم "سكاي بوكس"، بقيمة ألف دينار، لحضور مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الباكستاني، المقررة عند العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمان، ضمن منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.
وتتضمن هذه التذكرة غرفة مميزة فوق المنصة الرسمية، تكفي لثمانية أشخاص، مجهزة بأحدث وسائل الترفيه والضيافة ومقاعد مريحة، مما يمنح حضور المباراة تجربة ممتعة للمرتادين.

ويعتبر طرح هذه التجربة الأولى في المباريات التي تقام في عمان، وتهدف بشكل أساسي إلى دعم وتشجيع الحضور، خصوصًا من قبل الشخصيات الرياضية المعروفة أو المشجعين ذوي القدرة الشرائية العالية.

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