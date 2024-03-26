فيتش تثبت تصنيف مصرف عجمان عند مستوى "+BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة

(MENAFN
- EVOPS PR) لقد ثبتّت فيتش للتصنيف تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل لمصرف عجمان عند "BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف القدرة على الاستمرار عند "b+".
قال السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف عجمان، معلقاً على الإنجاز "نفخر بحصولنا على تصنيف "BBB+" من فيتش، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة عالمياً، الأمر الذي يؤكد قوة مستقبلنا المالي وتوجهنا الاستراتيجي. لا يعكس هذا الاعتماد مرونتنا التشغيلية وممارساتنا الحكيمة في إدارة المخاطر فحسب، بل ويسلط الضوء على التزامنا بالمحافظة على أقصى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة المالية أيضاً. بينما نواصل شق طريقنا بين تعقيدات القطاع المالي، يحفزنا هذا الاعتماد ويشجعنا على الابتكار وتوسيع خدماتنا وتعزيز القيمة السهمية للمصرف. نحن ممتنون حيال دعم أصحاب المصلحة والهيئات الإماراتية المتواصل لنا بينما نركز على المساهمة في التنمية الاقتصادية للأمة وتحقيق النمو المستدام."
العوامل الرئيسية المحرّكة للتصنيف
وتأتي تصنيفات قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات لمصرف عجمان مدفوعةً بالدعم المحتمل تقديمه من السلطات الإماراتية، عند الحاجة، على النحو الذي يعكسه تصنيف الدعم الحكومي المُعين للمصرف عند مستوى BBB+""، أي أقل بدرجتَين من تصنيف فيتش للدعم الحكومي للمصارف ذات الأهمية النظامية محليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى "a". ويبين تصنيف الدعم الحكومي المُعين لمصرف عجمان القدرة القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسجلها الطويل في دعم النظام المصرفي، ويبين أيضًا الأهمية النظامية المنخفضة لمصرف عجمان بسبب صغر حصته السوقية.
ويعكس تصنيف القدرة على الاستمرار لمصرف عجمان امتيازه المتواضع ونموذج الأعمال غير المتنوع ومخاطر التركز المرتفعة وجودة الأصول المنخفضة، رغم تحسنها، وربحية المصرف المتواضعة ورسملته الكافية. وهو يأخذ في عين الاعتبار أيضاً هيكل التمويل المستقر للمصرف الذي يتسم بالتركز والسيولة الجيدة.
البيئة مؤاتية: كانت الظروف التشغيلية للمصارف الإماراتية قوية في عام 2023، وتتوقع فيتش أن تظل قوية في عام 2024. وتتوقع فيتش أن يتباطأ نمو الإقراض قليلاً في عام 2024 (إلى 5%؛ التسعة أشهر الأولى من عام 2023: 6.2%)، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على الائتمان بعد التعافي من الوباء. وسيتم الحفاظ على متوسط المقاييس المالية القوية للقطاع إلى حد كبير في عام 2024.
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