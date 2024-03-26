"المالية المركزية بالشارقة" تفتتح أولى جلسات مجلس القراءة لعام 2024 بمناقشة كتاب (العادات الذرية)

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة 26/03/2024
تزامنًا مع شهر القراءة الوطني في دولة الإمارات، والذي يصادف شهر مارس من كل عام، افتتحت دائرة المالية المركزية بالشارقة أولى جلسات مبادرة (مجلس القراءة) للعام 2024، في مكتبة الطبق الطائر، بحضور مجموعة من الموظفين والموظفات أعضاء المجلس، حيث تم تخصيص الجلسة القرائية لمناقشة كتاب (العادات الذرية) لمؤلفه الأمريكي جيمس كلير.
ثقافة التعلم ومهارة التطوير المستمر لدى الموظفين
وفي كلمتها الترحيبية للمشاركين في الجلسة أكدت عائشة المازمي، الأمين العام لمجلس القراءة، بمواصلة الدائرة في تنفيذ هذه المبادرة الثقافية المتميزة والتي انطلقت لأول مرة عام 2022 تجسد قيمها المؤسسية التي تقف دائمًا إلى جانب ثقافة التعلم ومهارة التطوير المستمر لدى الموظفين، ومن خلالها تكثف الدائرة المبادرات والبرامج التي تشجع على ثقافة القراءة، وتحرص على تبادل الأفكار والآراء الملهمة فيما بينهم، من خلال اختيار عناوين كتب مميزة ومتنوعة المجالات والاتجاهات ومن مختلف ثقافات العالم، وطرحها على طاولة النقاش، والاستماع إلى آراء الموظفين وتصوراتهم بشأن مضامين هذه الكتب وأفكارها، وتسليط الضوء على جوانب الاستفادة منها في حياتنا الاجتماعية والعملية.
وأكدت في كلمتها أن القراءة هي المصدر الأول للتعلم، وتمثل العناية بنشرها والتشجيع عليها أولوية كبرى في قائمة اهتمامات قيادتنا الرشيدة في إمارة الشارقة، فالقراءة في فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هي سبيل الأمم لتحقيق الرقي والازدهار.
أهمية تعزيز ارتباط الموظف بالقراءة كونها عملية تكاملية وتبادلية بينه وبين بيئة العمل
ولفتت إلى أن دائرة المالية المركزية تدرك أن القراءة تحتل جوهر ثقافة الإنسان، وهي الأداة المثلى لتطوير الموظف وتوسيع معارفه والتعرف على ثقافات وخبرات جديدة ومن ثم تطوير مؤسسته وجهة عمله، مشيرة إلى أهمية تعزيز ارتباط الموظف بالقراءة كونها عملية تكاملية وتبادلية بينه وبين بيئة العمل، وينعكس أثرها الإيجابي على الكل، ويجب أن تكون من أهم عاداتنا اليومية الإيجابية، باعتبار العادات الإيجابية تمنح لحياتنا معاني ذات قيمة عالية.
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