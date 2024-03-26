اختيار الشابة مريم أكبر أسيري من معهد BIBF ضمن مبادرة "الشاب الاستثنائي" لوزارة شؤون الشباب

(MENAFN
- BIBF Leading Excellence ) بمناسبة يوم الشباب البحريني، تم اختيار الشابة مريم أكبر أسيري من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ضمن مبادرة "الشاب الاستثنائي" المقدمة من وزارة شؤون الشباب، وذلك لما تقوم به من عمل مميز في مجال تطوير الأعمال.
وتعمل مريم كمدير تطوير الأعمال في مركز الصيرفة والتمويل بالمعهد، وهي موظفة متميزة في المعهد لأكثر من 10 سنوات، حاصلة على شهادة بكالوريوس في المحاسبة والتمويل من جامعة بانغور في عام 2013، وعلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد.
وأعربت مريم عن شكرها لوزارة شؤون الشباب والمعهد على تكريمها في يوم الشباب البحريني، معتبرة أن هذا إنجاز لها وحافز لتقديم المزيد، متمنية لجميع الشباب البحرينيين أفضل النجاحات في شتى المجالات، لما يملكه الشباب البحريني من إمكانيات عالية.
MENAFN26032024007102015274ID1108021427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.