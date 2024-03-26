طلاب دفعة 2024 في جامعة كارنيجي ميلون في قطر يلتقون شبكة الخريجين

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، قطر، 25 مارس 2024 – أقامت جامعة كارنيجي ميلون في قطر لقاءً رمضانيًا في المدينة التعليمية جمع طلاب دفعة 2024 وشبكة الخريجين السابقين.
رحب مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، طلاب الدفعة التي ستتخرج هذا العام بقوله: "أعزائي طلاب دفعة عام 2024، في غضون أسابيع قلائل، ستبدؤون مرحلة جديدة من حياتكم المهنية. وإذا كان ذلك يعني نهاية رحلتكم الدراسية في كارنيجي ميلون، فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية ارتباطكم بها. شبكة الخريجين لدينا نشطة ومزدهرة. وعندما تتخرجون، ستكونون جزءًا منها."
عند تخرج طلاب الدفعة في مايو المقبل، سيصل عدد أعضاء شبكة الخريجين إلى أكثر من 1300 شابًا وشابة، معظمهم يعيش ويعمل في دولة قطر، وجدير بالذكر أن هناك 115 ألف خريج من جامعة كارنيجي ميلون على مستوى العالم.
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